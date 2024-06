Dacjuk in Weber med sedmerico novih članov v hokejskem hramu slavnih

New York, 26. junija - Rus Pavel Dacjuk in Kanadčan Shea Weber sta med sedmerico, ki so bili izvoljeni za člane hokejskega hrama slavnih, je sporočila severnoameriška hokejska liga NHL. Oba sta bila izbrana v prvem letu, ko sta bila upravičena za imenovanje. Slovesna umestitev bo sredi novembra v Torontu.