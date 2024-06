Scholz opozoril na padec zaupanja v nemško vlado

Berlin, 26. junija - Zaradi številnih nedavnih kriz so ljudje izgubili zaupanje v vlado, je danes opozoril nemški kancler Olaf Scholz in dodal, da se mora koalicija s tem soočiti. Ob tem je naznanil, da so v teku pogovori s koalicijskimi partnerji o proračunu za prihodnje leto in napovedal, da bo vlada osnutek proračuna predstavila julija.