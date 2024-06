V Lendavi za razveljavitev pravilnika o zakupu kmetij in zemljišč

Lendava, 26. junija - Lendavski župan Janez Magyar in predstavniki mladih družinskih kmetij po današnjem sestanku, na katerem so bili navzoči tudi predstavniki Sklada kmetijski zemljišč in gozdov RS, zahtevajo razveljavitev prejšnji teden sprejetega spremenjenega pravilnika za zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč. Zavzemajo se tudi za preprečitev špekulativnih nakupov.