V Izoli tudi to poletje reševalci na kolesih

Izola, 26. junija - Na izolskih ulicah in plažah sta bila v torek prvič letos prisotna reševalca na kolesih. Tako bo ob koncih tedna in praznikih do konca poletnih počitnic. Reševalna služba slovenske Istre, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Izola, je z nujno pomočjo na kolesih začela leta 2018 in ima na voljo dve električni kolesi, defibrilator ter drugo opremo.