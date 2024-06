Tudi na Hrvaškem dobili restavracijo z dvema Michelinovima zvezdicama

Zagreb, 26. junija - Potem ko so kulinarične zvezde v Sloveniji zasijale minuli teden, so danes še na Hrvaškem. Gastronomski vodnik Michelin jih je pri sosedih podelil 11 restavracijam. Hrvatje so prvič dobili restavracijo z dvema zvezdicama, to je Agli Amici iz Rovinja, v družbo tistih z eno zvezdico pa se je prebila še restavracija Dubravkin put iz Zagreba.