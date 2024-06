Dnevnik načrtuje izčlenitev založniške dejavnosti

Ljubljana, 26. junija - Časopisna družba Dnevnik namerava izčleniti del premoženja ter ga prenesti na novo družbo, ki se bo ukvarjala z njeno osnovno dejavnostjo, to je izdajo tiskanih in elektronskih edicij. Imenovala se bo Dnevnik mediji in bo prevzela tudi vse Dnevnikove zaposlene, izhaja iz delitvenega načrta, danes objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.