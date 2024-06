Inšpekcija opozarja na pravila za uvoz rabljene kmetijske mehanizacije

Ljubljana, 26. junija - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri nadzoru uvoza rabljene kmetijske in gozdarske mehanizacije v EU ugotavlja, da so slovenski uvozniki slabo seznanjeni s fitosanitarnimi uvoznimi zahtevami. Pozivajo jih k upoštevanju pravil, v nasprotnem primeru jih lahko poleg globe bremenijo tudi dodatni stroški.