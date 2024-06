Državljan Belgije po divji vožnji zletel z avtoceste

Trebnje, 26. junija - Policisti so v noči na torek obravnavali 26-letnega državljana Belgije, ki je pri Drnovem med vožnjo zaradi neprilagojene hitrosti zletel z avtoceste. Zaradi nezanesljive vožnje so ga pred tem ustavljali v bližini Trebnjega, vendar modre luči in sirene ni upošteval in je s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro vozil v smeri Obrežja.