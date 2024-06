Bridges odslej pri Knicks, Bogdanović v nasprotno smer

New York, 26. junija - Ameriški košarkar Mikal Bridges bo v prihodnje igral za New York Knicks v severnoameriški ligi NBA. Brooklyn Nets in Knicks so se namreč dogovorili glede menjave, ki v nasprotno smer pošilja hrvaškega reprezentanta Bojana Bogdanovića ter številne izbore na prihajajočih naborih, poroča medijska hiša ESPN.