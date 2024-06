V Novem mestu bodo dobili 20 novih oskrbovanih stanovanj

Novo mesto, 26. junija - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja namerava v Šegovi ulici v Novem mestu zgraditi 20 najemnih oskrbovanih stanovanj. Pri projektu sodeluje tudi novomeška občina, ki bo sofinancirala ureditev javne infrastrukture. Pogodbo so danes podpisali direktor sklada Andrej Hudoklin, župan Gregor Macedoni in Martin Gosenca iz CGP.