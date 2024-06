Dopoldne na Ljubljanski borzi skromen promet

Ljubljana, 26. junija - Dan po državnem prazniku, ko ni bilo trgovanja, je obseg trgovanja na Ljubljanski borzi za zdaj skromen. Prevladujejo pozitivna gibanja, med prometnejšimi se dražijo delnice Krke in Petrola, cenejše kot v ponedeljek so le delnice Cinkarne Celje. Do 11.30 je indeks SBI TOP pridobil 0,90 odstotka.