Avtobusi od danes po počitniškem voznem redu, medkrajevni od ponedeljka po novem modelu

Ljubljana/Maribor, 26. junija - Z današnjim dnem so na počitniški vozni red prešli avtobusi mestnega in medkrajevnega potniškega prometa po državi. Vozni red bo v veljavi do 31. avgusta. V ponedeljek pa bo začel veljati nov model medkrajevnih avtobusnih linij, ki bo po zagotovilih pristojnih odpravil pomanjkljivosti medkrajevnih povezav in povečal število odhodov avtobusov.

Po navedbah Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki je novembra lani prevzela pristojnosti za upravljanje javnega potniškega prometa v državi, bo novi model medkrajevnih avtobusnih linij, ki se bo začel uporabljati 1. julija, v veliki meri odpravil pomanjkljivosti določenih medkrajevnih povezav in težav potnikov.

Hkrati bo povečal število odhodov, prezasedenost avtobusov na nekaterih linijah pa naj bi rešil z uvedbo sistema taktnih voznih redov. Pri določenih linijah bo več voženj opravljenih po avtocesti, kar naj bi po oceni družbe skrajšalo in optimiziralo čas potovanja.

Vozni redi za posamezna območja - https://www.dujpp.si/vozni-redi.html - so na voljo na spletnih straneh koncesionarjev.

Z veljavnostjo novih voznih redov za medkrajevne avtobuse se bodo začele izvajati tudi nove koncesije za izvajanje javne službe v linijskem prevozu potnikov, ki jih je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo lansko jesen podpisalo s štirimi izbranimi koncesionarji - s podjetji Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) in Nomago.

Vozni redi v železniškem prometu medtem do konca leta 2025 ostajajo takšni, kot so, saj Slovenske železnice vozne rede pripravijo za leto in pol vnaprej. So pa pri tem, kot je konec meja izpostavil direktor družbe Miran Sečki, pri sestavljanju novih voznih redov avtobusov upoštevali predvideni železniški vozni red.

Mestni in medkrajevni avtobusi po državi medtem z današnjim dnem vozijo v skladu s počitniškimi voznimi redi oz. redkeje kot običajno. Natančnejše informacije so na voljo na spletnih straneh izvajalcev, kot sta ljubljanski LPP in mariborski Marprom.

V Mariboru sicer od sobote izvajajo tudi poseben prevoz z minubusoma iz Ruš in Hoč na Pohorje. Minibusa na teh linijah, opremljena s prikolico za kolesa, bosta do 1. septembra vozila ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ugodnih vremenskih razmerah bosta opravila pet voženj dnevno.