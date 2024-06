Vreme: Danes bodo pogoste plohe in nevihte

Ljubljana, 26. junija - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva precej oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo bolj verjetne v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem in Alpami se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Z vetrom južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. V četrtek bo ob Jadranu povečini sončno, drugod sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, predvsem v goratem svetu bo še nastalo nekaj ploh ali neviht.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vremenska obremenitev popustila.