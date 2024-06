Mediji o zgodovinski uvrstitvi v izločilne boje: Vse najboljše, Slovenija

Ljubljana, 26. junija - Slovenska nogometna reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Nemčiji prebila iz zahtevne skupine C in bo prvič v zgodovini igrala v izločilnih bojih na velikih tekmovanjih. Podobno zgodovinsko so kljub poznemu koncu tekme v Kölnu pospremili slovenski tiskani mediji in državi prenesli nogometno čestitko ob dnevu državnosti.