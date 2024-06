New York, 25. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Ameriške delnice so dan končale mešano, saj je družba Nvidia obrnila nedavni padec in dan končala s skoraj sedemodstotno rastjo, kar je spodbudilo rast borze Nasdaq, poroča francoska tiskovna agencija AFP.