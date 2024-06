Francija in Poljska z delitvijo točk

Dortmund, 25. junija - Francoska in poljska nogometna reprezentanca sta se v tekmi tretjega, zadnjega dela predtekmovanja v skupini D na evropskem prvenstvu v Dortmundu razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Francozi so z drugim remijem končali na drugem mestu v skupini in napredovali v izločilne boje.