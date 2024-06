Socialiste v Evropskem parlamentu bo vodila Perez, liberalce Hayer

Bruselj, 25. junija - Skupino socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu bo tudi v prihodnje vodila Iratxe Garcia Perez. Španska evroposlanka je bila danes ponovno izvoljena za predsednico skupine za prihodnje zakonodajno obdobje, so sporočili pri S&D. Liberalci (Renew) pa so za svojo vodjo ponovno potrdili Francozinjo Valerie Hayer.