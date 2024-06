V skupini E napeto, v skupini F brez pritiska le Portugalska

Berlin, 26. junija - Z današnjimi nogometnimi tekmami v skupinah E in F se bo na evropskem prvenstvu v Nemčiji končal prvi del tekmovanja. Izjemno napeto je v skupini E, vse štiri reprezentance Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina so po dveh tekmah zbrale po tri točke, para zadnjega kroga pa sta Slovaška - Romunija in Ukrajina - Belgija.