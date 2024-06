Skozi ameriška letališča v nedeljo šlo rekordnih 2,99 milijona potnikov

New York, 25. junija - Ameriška uprava za varnost v prometu (TSA) je sporočila, da so njeni agenti v nedeljo na ameriških letališčih pregledali rekordnih 2,99 milijona potnikov. Med 27. junijem in 8. julijem zaradi praznovanja ameriškega dneva neodvisnosti pričakujejo, da bodo pregledali več kot 32 milijonov potnikov oziroma 5,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.