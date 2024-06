Ukrajina in Moldavija začeli zahtevno pot v EU

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Luxembourg/Bruselj/Kijev, 25. junija - Ukrajina in Moldavija sta danes nekaj več kot dve leti po vložitvi prošnje za članstvo v EU tudi uradno začeli pristopna pogajanja. V Kijevu in Bruslju poudarjajo, da gre za zgodovinski trenutek, obenem pa se vrstijo tudi opozorila, da državi čaka še veliko dela. V Kijevu in Kišinjovu so na to pripravljeni.