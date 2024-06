Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 25. junija - Indeksi na newyorških borzah ob začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Nad gladino je poleg indeksa S&P 500 tudi tehnološki indeks Nasdaq, potem ko so si delnice proizvajalca čipov Nvidia in nekaterih drugih podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, nekoliko opomogle po nedavnih izgubah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.