Ukrajina uradno začela pristopna pogajanja z EU

Luxembourg, 25. junija - Ukrajina je danes uradno začela pogajanja o vstopu v Evropsko unijo. Ukrajinski premier Denis Šmihal je ob tem dejal, da se zavedajo, da jih čaka še veliko dela, a so pripravljeni na to. Šmihal in belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib sta začetek pogajanj označila za zgodovinski trenutek.