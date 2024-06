Ljubljana, 25. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod po Sloveniji plohe in nevihte ovirajo promet. Priporoča se prilagoditev hitrosti in načina vožnje trenutnim razmeram na cesti, V primeru slabše vidljivosti pa ročni prižig luči. Voznike se opozarja, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.