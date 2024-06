V Kölnu vse večja navijaška vročica pred večerno tekmo Slovenija - Anglija

Köln, 25. junija - Po Stuttgartu in Münchnu je navijaška vročica, hkrati pa tudi vremenska, zajela tudi Köln, ki bo ob 21. uri na slovenski dan državnosti gostil odločilno tekmo v skupini C nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji med Slovenijo in Anglijo. Navijači obeh vrst se že zgrinjajo na dogovorjena zbirališča.