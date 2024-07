V Sloveniji še na tisoče neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne

pripravila Eva Horvat

Pivka, 3. julija - Mineva 80 let od začetka silovitih zavezniških bombardiranj Evrope za poraz nacistične Nemčije. V Sloveniji je od takrat pod površjem po nekaterih ocenah še okrog šest tisoč neeksplodiranih letalskih bomb, ki jih občasno najdejo med gradnjo in odstranijo. Nekatere so zelo nevarne, zato je vzniknila pobuda, da bi to področje natančneje uredili.