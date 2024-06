Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 25. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na voznih pasovih za tovorna vozila zastoji. Za tovorna vozila so na voznem pasu zastoji. Na primorski avtocesti od Sežane proti Fernetičem proti Italiji so 2,5 kilometrov dolgi zastoji. Občasno zapirajo predor Tabor proti Italiji.