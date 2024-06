Florida po zmagi na sedmi tekmi prvič do Stanleyjevega pokala

Miami, 25. junija - Hokejisti Florida Panthers so prvič v zgodovini osvojili naslov v severnoameriški ligi NHL. Na sedmi tekmi finala za Stanleyjev pokal so v domači dvorani v Sunrisu z 2:1 premagali Edmonton Oilers in jim preprečili popoln preobrat v seriji. Florida je namreč že vodila s 3:0 v zmagah, a so naftarji izsilili sedmo tekmo.