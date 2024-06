Italijani v zadnjih sekundah do remija proti Hrvaški in v izločilne boje

Leipzig, 24. junija - Hrvaška in italijanska nogometna reprezentanca sta se v tretjem, zadnjem krogu predtekmovanja v skupini B na evropskem prvenstvu v Leipzigu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Točka Italijanov, ki so si jo priigrali v zadnjih sekundah tekme, je dovolj, da so azzurri osvojili drugo mesto v skupini in si zagotovili osmino finala.