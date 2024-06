Slovenska vojska s prvim uradnim poletom Spartana vzpostavila zračni most s Prištino

piše Robert Petrovič

Priština, 25. junija - Slovenska vojska je v nedeljo opravila prvi uradni polet s transportnim letalom C-27J Spartan. S pristankom v Prištini je vzpostavila zračni most s Kosovom, ki bo olajšal prevoz vojakov in opreme. Vojska bo letalo uporabljala predvsem za transportne namene, v prihodnje pa bo koristno tudi pri obvladovanju naravnih nesreč in gašenju požarov.