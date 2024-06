Köln, 24. junija - Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 21. uri v Kölnu igrala zadnjo tekmo v skupini C evropskega prvenstva v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka se bodo merili z Angleži in so po remijih z Danci in s Srbi, obakrat je bilo 1:1, še v igri za napredovanje v osmino finala.