Služba za notranjo revizijo pravosodnega ministrstva končala revizijo nakupa stavbe na Litijski

Ljubljana, 24. junija - Služba za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu je 14. junija končala revizijo nakupa stavbe na Litijski, so za STA potrdili na ministrstvu. Vodja službe Suzana Hötzl jo je predala aktualni ministrici Andreji Katič in vršilki dolžnosti generalnega sekretarja Saši Renko. Vsebino revizije bodo komentirali v tem tednu, so napovedali.