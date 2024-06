Vreme: Zvečer bo še nekaj jasnine, ponoči se bo oblačnost povečala

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Burja bo ponehala. V četrtek bo več sonca, predvsem popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. Od severovzhoda doteka v spodnjih plasteh ozračja k nam nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo delno jasno, ponoči se bo oblačnost povečala. Proti jutru se bodo v krajih južno od nas začele pojavljati krajevne plohe, ob severnem Jadranu tudi posamezne nevihte. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.