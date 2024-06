V berlinskem Muzeju evropskih kultur z razstavo razbijajo tabuje menstruacije

Berlin, 25. junija - V berlinskem Muzeju evropskih kultur je do 6. oktobra na ogled razstava, ki v ospredje postavlja menstruacijo, temo, ki še vedno velja za tabu. Razstava osvetljuje diskurze in razprave zadnjih desetletij skozi osebne in muzejske predmete, intervjuje, glasbo, film in umetnost, sledi razvoju menstrualnih izdelkov in daje prostor glasovom žensk.