Evropsko javno tožilstvo nad sum goljufanja pri turističnem projektu v Sloveniji

Ljubljana, 24. junija - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Ljubljani je na ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo obtožnico zoper dva posameznika in društvo. Utemeljeno jih sumi goljufije pri subvencijah za projekt s področja trajnostnega turizma, zlorabe položaja ter pomoči in napeljevanja pri tem. Osumljenci naj bi proračuna EU in Slovenije oškodovali za 113.400 evrov.