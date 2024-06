Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 24. junija - Indeksi na newyorških borzah v začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so po ocenah analitikov v odsotnosti pomembnejših novic zadržani. Ta teden bodo pozornost namenili predvsem najnovejšim podatkom o inflaciji ter debati predsedniških kandidatov Joeja Bidna in Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.