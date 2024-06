Danska zveza bo račun za globo izstavila navijačem

Koebenhavn, 24. junija - Evropska nogometna zveza (Uefa) je z globo v višini 10.000 evrov kaznovala dansko nogometno zvezo zaradi žaljivega transparenta, ki so ga njihovi navijači razobesili na tekmi evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji proti Angliji. Kot so zapisali pri danski zvezi, bodo globo skušali izterjati od navijačev, ki so razvili napis, poroča dpa.