Na Novi Kaledoniji po aretacijah staroselskih aktivistov novi nemiri

Pariz/Noumea, 24. junija - Na Novi Kaledoniji, ki so jo maja zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici zajeli nasilni nemiri, so ponoči po aretacijah več aktivistov izbruhnili novi protesti. Pridržane pripadnike staroselskega ljudstva Kanakov so namreč s čezmorskega ozemlja odpeljali v Francijo, protestniki pa zahtevajo njihovo vrnitev.