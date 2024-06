EU s tretjimi državami lani trgovala predvsem z evri in dolarji

Luxembourg, 25. junija - Države EU so transakcije pri blagovni menjavi z državami zunaj povezave lani opravile predvsem v evrih ali ameriških dolarjih. Skupno evropsko valuto so uporabile pri 46 odstotkih transakcij, dolar pa pri 42 odstotkih. Druge valute držav EU so bile uporabljene pri dveh odstotkih transakcij, druge valute pa pri desetih odstotkih.