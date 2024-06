V Sloveniji letos štirje katoliški novomašniki

Ljubljana, 24. junija - V Sloveniji bodo ob letošnjem prazniku apostolov Petra in Pavla v katoliške duhovnike posvečeni štirje novomašniki - Gregor Markelc, Matjaž Venta, Luka Jesenko in Mel Kovic. Dva med njimi prihajata iz koprske škofije, eden iz ljubljanske nadškofije in eden iz redovne skupnosti salezijancev, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.