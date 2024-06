Evropske borze v nov trgovalni teden večinoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 24. junija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja večinoma zvišali. Vlagatelji so po ocenah analitikov v začetku novega trgovalnega tedna zmerno optimistični in čakajo novice, ki bi nakazale podrobnosti glede pričakovanega znižanja obrestnih mer.