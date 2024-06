Policisti preiskujejo rop moškega v središču Ljubljane

Ljubljana, 24. junija - Policija išče neznanca, ki je na območju centra Ljubljane ponoči, okoli 1. ure, oropal moškega. Storilec je pristopil do oškodovanca in z ostrim predmetom od njega zahteval skiro in torbo, ki mu ju je ta tudi izročil. Nato je storilec s kraja zbežal, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.