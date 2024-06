Savdska Arabija potrdila smrt več kot 1300 ljudi med hadžem

Meka, 24. junija - Sadvska Arabija je v nedeljo potrdila, da je med hadžem v državi umrl najmanj 1301 človek, v večini naj bi šlo za neregistrirane romarje, ki so v izjemni vročini prehodili dolge razdalje. Letošnje romanje v Meko, ki se ga je udeležilo okrog 1,8 milijona ljudi, so spremljale visoke temperature, ki so občasno celo presegle 50 stopinj Celzija.