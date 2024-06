Nemci v sodnikovem dodatku do točke in prvega mesta v skupini A

Frankfurt, 23. junija - Nogometaši Švice in Nemčije so v tekmi 3., zadnjega kroga predtekmovanja na evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini A v Frankfurtu igrali neodločeno 1:1 (1:0). Nemčija je na ta način ostala na prvem mestu skupine s sedmimi točkami, Švicarji so s petimi drugi.