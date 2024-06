Zaradi prahu okrnjen spored dirk v Mačkovcih

Murska Sobota, 23. junija - Na dirki državnega prvenstva v motokrosu v Mačkovcih danes niso izpeljali celotnega predvidenega programa. Zaradi suhega in vročega vremena ter težav s prahom so dirke v razredih MX2 in MX open odpovedali, saj se tekmovalci niso počutili dovolj varne, so sporočili iz krovne zveze AMZS.