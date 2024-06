Ljubljana, 23. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki bo v četrtek obiskala Kijev, kjer naj bi podpisala dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino. Poročale so tudi o nesreči v Tržaškem zalivu, v kateri so bile udeležene tri Slovenke.