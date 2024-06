V napadih v ruskem Dagestanu mrtvi in ranjeni

Mahačkala, 23. junija - V nizu napadov v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je danes po navedbah oblasti prišlo do več smrtnih žrtev, še več je ranjenih. Cilji napadalcev so bili sinagoga, dve pravoslavni cerkvi in policijska kontrolna točka, poročajo tuje tiskovne agencije.