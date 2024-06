Slovenke v Beogradu še do enega sedmega mesta

Beograd, 23. junija - Slovenske plavalke Janja Šegel, Tina Čelik, Hana Sekuti in Tjaša Pintar so zadnji slovenski nastop na evropskem prvenstvu v Beogradu končale s sedmim mestom na 4 x 100 m mešano. Na vrhu so se zvrstile Poljakinje, Madžarke in Danke, Švedinje so za bronom zaostale dve desetinki sekunde.