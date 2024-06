Harry Kane: Smo izkušeni, v našem taboru ni nobene panike

Wuppertal, 23. junija - Po dveh krogih v skupini C nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji najbolje kaže prvemu favoritu Angliji, ki je praktično že v osmini finala. A po zmagi proti Srbiji in remiju z Dansko je zvezdnikov polna zasedba priznala, da to še ni to, kar pričakujejo od igre, a niso panični pred torkovim obračunom v Kölnu s Slovenijo.