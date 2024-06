Policija z nasveti za preprečitev drznih tatvin

Ljubljana, 23. junija - Ljubljanski policisti so v petek obravnavali dve drzni tatvini, ki sta bili izvedeni na podoben način, storilce pa še iščejo. Ob tem so podali več nasvetov, med drugim svetujejo vsem, naj s seboj ne nosijo večjih količin gotovine oz. naj ne plačujejo z gotovino in naj pazijo na plačilne kartice, prav tako na osebno prtljago.

Policisti svetujejo nošenje osebne prtljage čim bolj ob telesu, ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli brez nadzora na primer v lokalih, čakalnicah, na vlaku in podobno.

"Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu, in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih," so zapisali pri Policijski upravi (PU) Ljubljana. Vsem svetujejo tudi, naj se izogibajo množicam, prav tako naj pazijo na mimo vozeče motorje in kolesa.

Po navedbah PU Ljubljana se je v petek popoldne ena drzna tatvina zgodila, ko se je oškodovanka nahajala na avtobusu, kjer je neznani storilec izkoristil priložnost in ji iz torbice odtujil denarnico. V drugem primeru pa je oškodovanki v trgovini prav tako neznana oseba iz nahrbtnika odtujila denarnico.

V obeh primerih policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ljubljanski policisti zbirajo tudi obvestila o ropu na območju Viča, o katerem so bili obveščeni v soboto okoli 21. ure. Po doslej zbranih informacijah sta dva za zdaj še neznana storilca pristopili do oškodovanca in ga ogovorila v srbohrvaškem jeziku, nato pa ga udarila in mu odtujila denar.

Storilca sta stara okoli 30 let, višje atletske postave, temnih las, eden izmed njiju je bil oblečen v modro majico in zelene kratke hlače, so v današnjem sporočilu še navedli na PU Ljubljana.