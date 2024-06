Kalinskaja v finalu v nemški prestolnici s Pegulo

Berlin, 23. junija - Druga finalistka teniškega turnirja WTA v Berlinu z nagradnim skladom 823.000 evrov je Američanka Jessica Pegula, četrta nosilka je v polfinalu premagala prvo nosilko in rojakinjo Coco Gauff s 7:5 in 7:6 (2). Rusinja Ana Kalinskaja je že v soboto v prvem polfinalu premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenko s 6:1, 6:7 (3) in 6:1.